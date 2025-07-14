Трамп был прав: Байден признался, что пользовался устройством для подписи указов

Он подписывал указы о помиловании из-за их большого количества. По словам Байдена, каждое решение было одобрено им лично. Экс-президент указал, что устройство autopen законно. Его использовали другие президенты, включая действующего президента Дональда Трампа.

При этом бывший хозяин Белого дома назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что он был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники злоупотребляли устройством для автоподписи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

