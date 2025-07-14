Трамп был прав: Байден признался, что пользовался устройством для подписи указов
Бывший американский лидер Джо Байден в интервью New York Times признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов.
Он подписывал указы о помиловании из-за их большого количества. По словам Байдена, каждое решение было одобрено им лично. Экс-президент указал, что устройство autopen законно. Его использовали другие президенты, включая действующего президента Дональда Трампа.
При этом бывший хозяин Белого дома назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что он был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники злоупотребляли устройством для автоподписи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru