«Сюрприз» от Украины: России пообещали новые иски

О готовящихся исках известно только то, что это пока «вопрос инициативы», и что Киев пытается получить по ним юридическую поддержку из-за рубежа. Первые пять упомянутых главой Минюста исков уже рассматривают суды – пока только определяясь, достаточно ли у них компетенций для разрешения подобных вопросов. Малюська говорит, что процесс может занять годы, но Украина не намерена отступать.

О перспективе новых судебных разбирательств с Россией власти Украины объявили меньше чем через месяц после того, как стороны согласовали условия пятилетнего контракта на транзит российского газа. Условием соглашения был отказ от взаимных претензий.

Уже 13 января глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обвинил Россию в отсутствии прямых поставок российского газа. Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в интервью НСН тогда предположил, что Киев ищет повод для новых исков.

«Это повод для создания очередного этапа напряженности в отношениях. Они уже заявляли, что будут готовить новые иски, чтобы что-то отсудить из-за потерянных активов в Крыму. Вероятно, они сейчас начинают вести такую подготовительную информационную работу, чтобы оправдать позицию будущих исков. Судя по всему, украинская сторона хоть и согласилась на подписание соглашения, но своих планов по продолжению газовых войн не оставила», - сказал эксперт.

Позже Дудчак в беседе с НСН высказал мнение, что отсутствии прямых поставок газа виноват не «Газпром», а сами власти Украины. Многим влиятельным людям просто невыгодно отказываться от коррупционных схем, приносящих неплохую выгоду её участникам, полагает он.

Одним из самых ожидаемых был пакет исков по утраченным Украиной крымским активам. Витренко заявил, что сумма требований с процентами составит $7 миллиардов.

Ранее Украина подавала иски против России из-за якобы имеющихся нарушений её прав на ресурсы в районе морского шельфа вокруг Крыма, дискриминации крымских татар, обвиняла российскую сторону в нарушении прав человека в Крыму и в Донбассе, напоминает РИА Новости.

