Новости за ночь: На Украине пообещали России «сюрприз» в виде новых исков
Украина может подать против Росси ещё один-два иска, сообщил глава Минюста этой страны Денис Малюська в интервью изданию «Главком». По его словам, ведомство сейчас думает над обоснованностью требований и собирает доказательства в пользу украинской стороны.
Говорить о предмете иска министр не стал, предложив: «Пусть это будет сюрпризом».
Как отмечает RT, Малюська также упомянул ещё о пяти исках против России, которые уже дошли до стадии определения принадлежности. Если суды сочтут достаточными свои компетенции, они их рассмотрят, объяснил украинский министр.
В конце 2019 года Россия и Украина согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа с условием отказа от взаимных претензий. Уже в январе в Киеве заявили о планах подать обновленные иски – в частности, по крымским активам.
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