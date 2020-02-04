Новости за ночь: На Украине пообещали России «сюрприз» в виде новых исков

Говорить о предмете иска министр не стал, предложив: «Пусть это будет сюрпризом».

Как отмечает RT, Малюська также упомянул ещё о пяти исках против России, которые уже дошли до стадии определения принадлежности. Если суды сочтут достаточными свои компетенции, они их рассмотрят, объяснил украинский министр.

В конце 2019 года Россия и Украина согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа с условием отказа от взаимных претензий. Уже в январе в Киеве заявили о планах подать обновленные иски – в частности, по крымским активам.

