«Ищут повод для новых исков!» На Украине назвали причину претензий к «Газпрому»
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал причины новых выпадов «Нафтогаза» в сторону «Газпрома».
Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину. Он утверждает, что вины Киева ни со стороны политиков, ни со стороны чиновников в этой ситуации нет. Они, по его словам, не вводили никаких запретов, а российский газовый концерн несколько лет назад якобы просто решил прекратить подачу газа на Украину.
Витренко отметил, что в таких условиях «Нафтогазу» было необходимо найти альтернативные пути поставки и договориться о них. Он также обозначил вариант, согласно которому, украинская компания могла бы приобрести дочернюю структуру для покупки топлива у «Газпрома» напрямую.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН предположил, что такие выпады «Нафтогаза» в сторону «Газпрома» связаны с грядущими исками о потерянных активах в Крыму. Он также отметил, что уже сейчас можно говорить о настроенности Украины на дальнейшую конфронтацию с Россией.
«Это повод для создания очередного этапа напряженности в отношениях. Они уже заявляли, что будут готовить новые иски, чтобы что-то отсудить из-за потерянных активов в Крыму. Вероятно, они сейчас начинают вести такую подготовительную информационную работу, чтобы оправдать позицию будущих исков. Судя по всему, украинская сторона хоть и согласилась на подписание соглашения, но своих планов по продолжению газовых войн не оставила. Значит, кому-то это надо. Иначе, зачем делать такие заявления? Это можно объяснить только желанием продолжить конфронтацию, не искать компромиссов взаимовыгодных для обеих сторон», - заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что предъявлять претензии «Газпрому» об отсутствии прямых поставок газа на сегодняшний день «Нафтогаз» не может, поскольку соответствующий контракт истек первого января 2020 года. По словам аналитика, такие нападки со стороны Украины стали уже традиционными и касаются не только газового вопроса.
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