«Ищут повод для новых исков!» На Украине назвали причину претензий к «Газпрому»

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН предположил, что такие выпады «Нафтогаза» в сторону «Газпрома» связаны с грядущими исками о потерянных активах в Крыму. Он также отметил, что уже сейчас можно говорить о настроенности Украины на дальнейшую конфронтацию с Россией.

«Это повод для создания очередного этапа напряженности в отношениях. Они уже заявляли, что будут готовить новые иски, чтобы что-то отсудить из-за потерянных активов в Крыму. Вероятно, они сейчас начинают вести такую подготовительную информационную работу, чтобы оправдать позицию будущих исков. Судя по всему, украинская сторона хоть и согласилась на подписание соглашения, но своих планов по продолжению газовых войн не оставила. Значит, кому-то это надо. Иначе, зачем делать такие заявления? Это можно объяснить только желанием продолжить конфронтацию, не искать компромиссов взаимовыгодных для обеих сторон», - заключил собеседник НСН.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что предъявлять претензии «Газпрому» об отсутствии прямых поставок газа на сегодняшний день «Нафтогаз» не может, поскольку соответствующий контракт истек первого января 2020 года. По словам аналитика, такие нападки со стороны Украины стали уже традиционными и касаются не только газового вопроса.

