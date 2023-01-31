Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Украине время для строительства армии

Власти Забайкалья объяснили выплаты за уничтожение танков Leopard и Abrams Президент Бразилии предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной ЦИК не будет публиковать данные о численности избирателей в присоединенных регионах Минобороны предложило ограничить число банков, в которых военные могут получать зарплату В МОК отвергли критику со стороны украинских властей