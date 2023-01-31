Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Украине время для строительства армии
Минские соглашения между Россией и Украиной, подписанные в 2014-2015 годах, позволили провести реформу украинской армии и создать международную коалицию против РФ. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме BBC «Путин против Запада».
По словам бывшего главы государства, договоренности дали Киеву «восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были необходимы, чтобы дать Украине время подготовиться к военному конфликту, напоминает Ura.ru. Бывший президент Франции Франсуа Олланд согласился с Меркель, указав, что благодаря Минским договоренностям украинская армия получила возможность усилить свой военный потенциал, отмечает телеканал «360». Франция и ФРГ выступали основными гарантами выполнения соглашений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru