Сурков на примере физических законов спрогнозировал развитие хаоса в мире и уточнил роль России

При этом, согласно второму закону термодинамики, энтропия в замкнутой системе возрастает. В качестве «места» скопления хаоса Сурков назвал «слепые зоны общественной жизни», когда граждане стремятся уйти в параллельные отношения с государством, стараясь сталкиваться с ним как можно реже. Чтобы снизить уровень хаоса, логично «открыть систему, «выпустить пар», и предупредил об опасности подобного шага.

«Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня «социального реактора» чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х», - написал Сурков.

Он также предупредил о том, что «экспорт хаоса» - хорошо известный репепт.

«Сплачивай своих+разобщай чужих=будешь править и теми, и другими… Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», - считает автор.

Сурков назвал крупнейшим «поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок» США, имея ввиду всевозможные революции и развитие интернета по инициативе «Пентагона». Политик также заявил о развитии внутренних противоречий в Китае. Когда они «перельются через край», Поднебесная «превратится в важнейшего эмитента энтропии, оспорив и по этой теме американское лидерство».

Владислав Сурков заявил о необходимости очередного раздела сфер влияния – «вопрос лишь в том, какой ценой».