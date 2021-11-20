Сурков на примере физических законов спрогнозировал развитие хаоса в мире и уточнил роль России

По мнению бывшего первого замглавы администрации президента Владислава Суркова, в мире нарастает влияние хаоса. При этом Россия может стать

Об этом на примере влияния первого и второго законов термодинамики Сурков рассказал в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».

«В начале века российская система власти остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки. Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век», - отметил политик.

Сурков в интервью Financial Times рассказал о Путине, Навальном и Украине

При этом, согласно второму закону термодинамики, энтропия в замкнутой системе возрастает. В качестве «места» скопления хаоса Сурков назвал «слепые зоны общественной жизни», когда граждане стремятся уйти в параллельные отношения с государством, стараясь сталкиваться с ним как можно реже. Чтобы снизить уровень хаоса, логично «открыть систему, «выпустить пар», и предупредил об опасности подобного шага.

«Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня «социального реактора» чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х», - написал Сурков.

Он также предупредил о том, что «экспорт хаоса» - хорошо известный репепт.

«Сплачивай своих+разобщай чужих=будешь править и теми, и другими… Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», - считает автор.

Сурков назвал крупнейшим «поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок» США, имея ввиду всевозможные революции и развитие интернета по инициативе «Пентагона». Политик также заявил о развитии внутренних противоречий в Китае. Когда они «перельются через край», Поднебесная «превратится в важнейшего эмитента энтропии, оспорив и по этой теме американское лидерство».

Владислав Сурков заявил о необходимости очередного раздела сфер влияния – «вопрос лишь в том, какой ценой».

Нетипичный чиновник. Сурков ждет больших схем

«Если договора нет, турбулентные потоки, образуемые суперстранами, начинают сталкиваться между собой, порождая разрушительные геополитические штормы. Чтобы избежать таких столкновений, нужно направить каждый поток в отдельное русло. А пока что мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима», - убежден автор.

По его мнению, Россия будет расширять свои территории «не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика».

Ранее экс-помощник президента России Владислав Сурков предсказал через сто лет появление «безлюдной демократии», основанной на работе алгоритмов и машин.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ПолитикаРоссияВладислав Сурков
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