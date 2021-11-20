Сурков на примере физических законов спрогнозировал развитие хаоса в мире и уточнил роль России
По мнению бывшего первого замглавы администрации президента Владислава Суркова, в мире нарастает влияние хаоса. При этом Россия может стать
Об этом на примере влияния первого и второго законов термодинамики Сурков рассказал в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».
«В начале века российская система власти остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки. Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век», - отметил политик.
При этом, согласно второму закону термодинамики, энтропия в замкнутой системе возрастает. В качестве «места» скопления хаоса Сурков назвал «слепые зоны общественной жизни», когда граждане стремятся уйти в параллельные отношения с государством, стараясь сталкиваться с ним как можно реже. Чтобы снизить уровень хаоса, логично «открыть систему, «выпустить пар», и предупредил об опасности подобного шага.
«Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня «социального реактора» чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х», - написал Сурков.
Он также предупредил о том, что «экспорт хаоса» - хорошо известный репепт.
«Сплачивай своих+разобщай чужих=будешь править и теми, и другими… Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», - считает автор.
Сурков назвал крупнейшим «поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок» США, имея ввиду всевозможные революции и развитие интернета по инициативе «Пентагона». Политик также заявил о развитии внутренних противоречий в Китае. Когда они «перельются через край», Поднебесная «превратится в важнейшего эмитента энтропии, оспорив и по этой теме американское лидерство».
Владислав Сурков заявил о необходимости очередного раздела сфер влияния – «вопрос лишь в том, какой ценой».
«Если договора нет, турбулентные потоки, образуемые суперстранами, начинают сталкиваться между собой, порождая разрушительные геополитические штормы. Чтобы избежать таких столкновений, нужно направить каждый поток в отдельное русло. А пока что мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима», - убежден автор.
По его мнению, Россия будет расширять свои территории «не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика».
Ранее экс-помощник президента России Владислав Сурков предсказал через сто лет появление «безлюдной демократии», основанной на работе алгоритмов и машин.
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