Нетипичный чиновник Сурков готов рассмотреть предложения больших схем

«По сути дела, он объявил себя «свободным агентом» и подчеркнул, что готов еще выполнять ту или иную руль в политическом пространстве. А все записали в книжечку, что есть такой человек, который на данный момент не включен в какие-то большие схемы, но претендует на то, чтобы быть включенным. Это как трансфер у спортсменов. Был какой-то нападающий в хоккейном клубе, закончился у него контракт, он вышел и готов рассмотреть предложения», - объяснил свою позицию Евгений Минченко.

Владислав Сурков официально был уволен с поста помощника главы государства 18 февраля 2020 года. Правда, впервые об его уходе заявляли еще в январе. В интервью Сурков отметил, что ушел из Кремля из-за «изменений контекста» в вопросах по Донбассу и Украине, которыми он должен был продолжить заниматься. По его словам, ему трудно вести одну и ту же деятельность более пяти лет и чувствует отчуждение к системе, которую когда-то сам же и создавал. При этом, на встрече с Владимиром Путиным незадолго до публикации указа об его увольнении, он высказал слова благодарности «за то, что он [Владимир Путин] позволил 20 лет работать на него».

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слова Суркова о том, что единственным методом взаимоотношения с Украиной должно быть только «принуждение к братским отношениям».



