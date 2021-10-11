Сурков заявил о возникновении «безлюдной демократии», управляемой алгоритмами
Экс-помощник президента России Владислав Сурков предсказал через сто лет появление «безлюдной демократии», основанной на работе алгоритмов и машин. Об этом он написал в издании "Актуальные комментарии".
Сурков напомнил о «дискуссии о целесообразности существования парламентаризма» в условиях появления новых технологий. В настоящий момент обменяться мнением по любому вопросу можно, по словам политика, «кому угодно, минуя упитанных посредников», поэтому необходимость работы депутата ставится под сомнение.
Сурков подчеркнул, что процедуры принятия решений могут быть упрощены и видоизменены так, чтобы каждый мог лично поучаствовать в процессе. Бывший помощник президента подчеркнул, что граждане решают через интернет свои финансовые вопросы, тогда как основные политические практики «ничуть не сложнее фондовых и валютных транзакций».
По мнению Суркова, полный переход к новым моделям государственного устройства завершится к 2121 году.
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