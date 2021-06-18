Сурков в интервью Financial Times рассказал о Путине, Навальном и Украине

Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал интервью газете Financial Times, в котором сравнил российского лидера Владимира Путина с римским императором Октавианом Августом, прокомментировал выступления оппозиции и высказался о ситуации вокруг Украины.

По словам экс-помощника главы государства, Путин, как и римский правитель, сохранил формальные институты республики, но при этом все они подчиняются одному человеку.

«Путин совместил демократию с российским монархическим архетипом, этот архетип работает - при этом в нем достаточно свободы и порядка», — считает Сурков.

Кроме того, Сурков высказался о выступлениях оппозиции в России, подчеркнув, что любое государство разгоняет незаконные митинги с применением силы, защищая себя.

Экс-помощник Владимира Путина ответил и на вопрос об оппозиционере Алексее Навальном. Журналист Financial Times напомнил о запрете на участие в выборах лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций: именно такой статус получил связанный с Навальным ФБК (включен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Сурков подчеркнул, что Навальный не может быть частью российской политики, однако мог бы избираться в Бундестаг.

«Немцы любят его. <...> Они могут предоставить ему немецкое гражданство», — заявил Сурков.

Также бывший помощник российского президента поделился мнением об Украине и событиях, развернувшихся вокруг страны в последние годы. Сурков подчеркнул, что «страна в действительности не существует», и украинцы это понимают. По мнению политика, Украина может быть реформирована как конфедерация: в этом случае регионы смогут принимать самостоятельные решения.

«Пока мы не достигнем такого исхода, борьба на Украине никогда не прекратится», — заявил Сурков.

Кроме того, бывший помощник Путина оценил Минские соглашения, назвав их «первым законным разделением Украины», и заявил, что гордится своей ролью в урегулировании ситуации в Донбассе.

В ходе интервью Сурков вспомнил и о воссоединении Крыма с Россией. Политик подчеркнул, что участвовать в этом процессе , ставшем «первой геополитической контратакой» РФ, было честью для него.

Владислав Сурков был назначен на должность помощника президента РФ в 2013 году. Политик курировал управление администрации главы государства по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В 2014 году Сурков занимался вопросами Украины и урегулирования конфликта в Донбассе. Помощника президента освободили от должности в 2020 году.

