«Тупое орудие в руках Запада». Пашиняна обвинили в подрыве союза с Россией

Армянский политик Арташес Гегамян в интервью НСН заявил, что Пашинян давно не является самостоятельной фигурой, став марионеткой в руках Запада. Он раскритиковал заявление премьера о российских вооружениях.

«23 февраля, в День защитника Отечества, такую гнусную чушь придумать?! Никола Пашиняна в России продолжают воспринимать как самостоятельного человека, а он - прихвостень МИ-6 и ЦРУ, он действует по их указке. Он – тупое орудие в руках Запада, а сейчас он это сказал, потому что началась новая антироссийская кампания по дискредитации армии страны. И сразу все СМИ после заявления Пашиняна начали опошлять присутствие российских военных в Армении. Идет массовая гибридная информационная война против армяно-российского стратегического союза, и именно с этой точки зрения нужно рассматривать заявление Пашиняна», - уверен эксперт.

Гегамян считает, что подобные обвинения делаются лишь с целью дискредитировать российское оружие, а СМИ, которые «кормятся из рук фондов Сороса, восхваляют турецкие беспилотники Bayraktar».