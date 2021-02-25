«Тупое орудие в руках Запада». Пашиняна обвинили в подрыве союза с Россией
Экс-мэр Еревана в эфире НСН назвал премьер-министра Армении русофобом-предателем, чьи слова об «Искандерах» подлили масла в огонь «гибридной войны против армяно-российского стратегического союза».
В Армении совершена попытка военного переворота, заявил премьер-министр Никол Пашинян после адресованного ему призыва Генштаба ВС страны уйти в отставку. Ранее глава правительства инициировал увольнение первого замглавы Главного штаба ВС Армении Тирана Хачатряна, назвавшего несерьёзными слова Пашиняна о непригодности российских «Искандеров» во время войны в Нагорном Карабахе.
Армянский политик Арташес Гегамян в интервью НСН заявил, что Пашинян давно не является самостоятельной фигурой, став марионеткой в руках Запада. Он раскритиковал заявление премьера о российских вооружениях.
«23 февраля, в День защитника Отечества, такую гнусную чушь придумать?! Никола Пашиняна в России продолжают воспринимать как самостоятельного человека, а он - прихвостень МИ-6 и ЦРУ, он действует по их указке. Он – тупое орудие в руках Запада, а сейчас он это сказал, потому что началась новая антироссийская кампания по дискредитации армии страны. И сразу все СМИ после заявления Пашиняна начали опошлять присутствие российских военных в Армении. Идет массовая гибридная информационная война против армяно-российского стратегического союза, и именно с этой точки зрения нужно рассматривать заявление Пашиняна», - уверен эксперт.
Гегамян считает, что подобные обвинения делаются лишь с целью дискредитировать российское оружие, а СМИ, которые «кормятся из рук фондов Сороса, восхваляют турецкие беспилотники Bayraktar».
«Украина заключила контракт на поставку большой партии этих аппаратов и открыто идет на обострение ситуации в Донбассе. Это всё звенья одной цепи. Это всё управляется МИ-6, его руководитель Ричард Мур прибыл в Турцию, чтобы пообщаться с советником президента Турции Эрдогана. Неслучайно и квнщик Зеленский (президент Украины - прим. НСН) побывал в Великобритании и встретился с главой МИ-6. Армения будет в эпицентре антироссийской истерики в регионе Южного Кавказа. Надо этому положить конец. Армения опозорилась, потому что терпит отъявленного русофоба-предателя, которым является Никол Пашинян. Когда чувствуешь, что теряешь Родину, комментарии получаются слишком возбужденными», - признался Арташес Гегамян.
В Генштабе ВС Армении считают, что «премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Это заявление против Пашиняна подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал сограждан поддержать военных.
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