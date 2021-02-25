Пашинян призвал главу Генштаба ВС Армении Гаспаряна добровольно уйти в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к начальнику Генштаба ВС Армении Онику Гаспаряну и призвал его добровольно уйти в отставку, сообщает ТАСС.
Пашинян добавил, что если президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение об увольнении Гаспаряна, то присоединится к госперевороту.
Кроме того, премьер призвал все политические силы прекратить акции неповиновения и перейти к диалогу
Ранее глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал премьер-министра Пашиняна уйти в отставку. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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