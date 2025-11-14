В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций В Москве предотвратили убийство «одного из высших должностных лиц России» Стоимость авиабилетов в этом году выросла как минимум на 15% Плавучая полярная станция «Тара» не будет сканировать российские арктические воды Термин «вайбкодинг» назван словом года британским словарем английского языка Collins