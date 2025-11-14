В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины
14 ноября 202508:54
Власти Крыма зафиксировали информационную атаку со стороны Украины. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков.
По его словам, Киев осуществляет вбросы, размещает недостоверные данные и пытается выдать за прилеты и попадания штатную работу средств ПВО.
«Это ложь! Доверяйте только официальным источникам информации», - написал Крючков в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что над Крымом в течение ночи 14 ноября уничтожили 19 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.
