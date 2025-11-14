В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины

Власти Крыма зафиксировали информационную атаку со стороны Украины. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков.

По его словам, Киев осуществляет вбросы, размещает недостоверные данные и пытается выдать за прилеты и попадания штатную работу средств ПВО.

«Это ложь! Доверяйте только официальным источникам информации», - написал Крючков в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что над Крымом в течение ночи 14 ноября уничтожили 19 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.

