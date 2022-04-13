Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд

Суд острова Джерси принял решение заморозить активы превышающие $7 млрд, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу. Об этом в среду сообщает Bloomberg.

Кроме того, по данным агентства, полиции британского острова в проливе Ла-Манш предписано произвести обыск в помещениях, которые могут принадлежать российскому предпринимателю.

Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски и Сечина

Состояние Романа Абрамовича по данным Bloomberg Billionaires Index составляет сейчас $13,9 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что вклады Абрамовича в хедж-фондах США заблокировали из-за британских санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудВеликобританияСанкции Против РоссииРоман Абрамович
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