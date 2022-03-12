СМИ: Вклады Абрамовича в хедж-фондах США заблокировали из-за британских санкций
Вклады бизнесмена Романа Абрамовича в частных инвестиционных фондах в США заблокировали после введения Великобританией санкций против российского миллиардера. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее британские власти ввели ограничения против ряда бизнесменов из РФ, в том числе Абрамовича. Предпринимателям запретили въезд в Соединенное Королевство, а их активы заморозили.
Как сообщает газета, после введения санкций многие инвестфонды стали получать уведомления о заморозке операций. В частности, администратор фонда SS&C Globe Op. заявил, что «счета, принадлежащие Роману Абрамовичу, заблокированы для совершения транзакций».
Wall Street Journal отмечает, что с конца февраля миллиардер пытался продать на вторичном рынке свои доли в нескольких хедж-фондах. Предполагается, что из-за блокировки Абрамовичу придется отказаться от своих намерений.
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