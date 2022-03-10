Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски и Сечина

Кроме того, Лондон введет ограничения против других россиян из-за связей с Кремлем. В черный список попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, президент «Транснефти» Николай Токарев, один из руководителей банка «Россия» Дмитрий Лебедев. Предпринимателям запретят въезд в Великобританию, а их активы будут заблокированы.



Ранее Евросоюз ввел очередной пакет санкций в отношении РФ; ограничения коснулись 14 бизнесменов и членов их семей, 146 сенаторов.

