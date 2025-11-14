Имущество экс-владельца «Южуралзолота» обращено в доход государства
Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему владельцу группы «Южуралзолото» Константину Струкову и еще восьми ответчикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
Суд постановил обратить в доход государства имущество на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также 3,5 миллиарда рублей денежных средств.
Ранее сообщалось, что среди ответчиков — Струков и его дочери. Генпрокуратура утверждает, что активы и средства были получены коррупционным путём.
Процесс по делу стартовал 5 ноября, однако заседания несколько раз откладывались. Очередное заседание состоялось 14 ноября, на котором суд и вынес решение, передает «Радиоточка НСН».
