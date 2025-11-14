Имущество экс-владельца «Южуралзолота» обращено в доход государства

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему владельцу группы «Южуралзолото» Константину Струкову и еще восьми ответчикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

Суд постановил обратить в доход государства имущество на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также 3,5 миллиарда рублей денежных средств.