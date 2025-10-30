Суд передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы»

В собственность государства были переданы 63 квартиры экс-владельцев производителя макарон «Макфа». Об этом сообщает RT.

Адвокат: Суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства

Отмечается, что соответствующее решение принял Центральный районный суд Челябинска, который удовлетворил соответствующее заявление Генпрокуратуры РФ.

«Изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений», - говорится в решении суда.

Ранее Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход государства имущества «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КонфискацияГенпрокуратура РфСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры