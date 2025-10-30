Суд передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы»

Отмечается, что соответствующее решение принял Центральный районный суд Челябинска, который удовлетворил соответствующее заявление Генпрокуратуры РФ.

«Изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений», - говорится в решении суда.

Ранее Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход государства имущества «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

