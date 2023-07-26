Суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии

В Службе безопасности Украины (СБУ) указали, что были собраны безоговорочные доказательства вины ещё 91 депутата российского парламента, которые поддержали постановление об обращении к президенту РФ, а затем проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд», - добавили в СБУ.

Ранее в СБУ заочно обвинила блогера Анатолия Шария в госизмене, совершённой в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

