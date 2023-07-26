Суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии
Украинский суд заочно приговорил 18 депутатов российской Госдумы к 15 годам лишения свободы по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
В Службе безопасности Украины (СБУ) указали, что были собраны безоговорочные доказательства вины ещё 91 депутата российского парламента, которые поддержали постановление об обращении к президенту РФ, а затем проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.
«18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд», - добавили в СБУ.
Ранее в СБУ заочно обвинила блогера Анатолия Шария в госизмене, совершённой в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru