Следственный комитет заочно предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины
Следственный комитет России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и двум военачальникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины ... бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку», — отметили в СК.
Ранее Следком заочно предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в период с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. МВД России объявило в розыск бывшего руководителя СБУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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