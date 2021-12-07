Суд на Украине удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской

Таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева, который ранее отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на задержание Поклонской.

Ранее власти Кабо-Верде подтвердили обращение украинских властей об экстрадиции Поклонской, и добавили, что не намерены рассматривать данный вопрос.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2020 года подписал указ и назначил экс-депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

