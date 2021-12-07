Суд на Украине удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской
Киевский апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о задержании генерального прокурора Крыма, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене, сообщает РИА Новости.
Таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева, который ранее отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на задержание Поклонской.
Ранее власти Кабо-Верде подтвердили обращение украинских властей об экстрадиции Поклонской, и добавили, что не намерены рассматривать данный вопрос.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2020 года подписал указ и назначил экс-депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.
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