Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поклонская: Хотела бы поработать в Кабо-Верде

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в тексте указа.

СМИ сообщили о возможном назначении Поклонской еще в августе, напоминает Ura.ru. Однако тогда экс-прокурор не стала комментировать эту информацию. В МИД России также отказались от комментариев, отметив, что послов страны назначает президент, а внешнеполитическое ведомство не участвует в обсуждении кандидатур.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:НазначениеНаталья ПоклонскаяВладимир Путин
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