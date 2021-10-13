Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в тексте указа.

СМИ сообщили о возможном назначении Поклонской еще в августе, напоминает Ura.ru. Однако тогда экс-прокурор не стала комментировать эту информацию. В МИД России также отказались от комментариев, отметив, что послов страны назначает президент, а внешнеполитическое ведомство не участвует в обсуждении кандидатур.

