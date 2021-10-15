СМИ: МИД Кабо-Верде подтвердило обращение Украины по поводу Поклонской

Власти Кабо-Верде не намерены рассматривать вопрос экстрадиции нового посла РФ в стране Натальи Поклонской на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в МИД республики.

По информации собеседника агентства, Киев действительно обращался к Прая по поводу гражданки РФ, однако шансов добиться ее экстрадиции у украинских властей нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ и назначил экс-депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу «преступной деятельности» Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму.