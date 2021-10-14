«Украины там нет». Поклонскую не выдадут из Кабо-Верде даже по уголовному делу

У властей Украины нет никаких возможностей влиять на взаимоотношения Кабо-Верде и России, объяснил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что властям Кабо-Верде сообщили о «преступной деятельности» экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской после назначения ее чрезвычайным и полномочным послом РФ в этой республике. Мамедов заявил, что украинские власти уже готовят документы об ее «экстрадиции». Поклонская - экс-прокурор Крыма и один из символов так называемой «русской весны».