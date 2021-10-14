«Украины там нет». Поклонскую не выдадут из Кабо-Верде даже по уголовному делу
Дипломатический статус защитит посла Наталью Поклонскую от любых претензий третьих стран, заявил Иван Сурма.
У властей Украины нет никаких возможностей влиять на взаимоотношения Кабо-Верде и России, объяснил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что властям Кабо-Верде сообщили о «преступной деятельности» экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской после назначения ее чрезвычайным и полномочным послом РФ в этой республике. Мамедов заявил, что украинские власти уже готовят документы об ее «экстрадиции». Поклонская - экс-прокурор Крыма и один из символов так называемой «русской весны».
«Процедура, с точки зрения Украины, абсолютно непонятная, потому как человек имеет гражданство другого государства, и они усугубляют этот процесс какими-то экстрадиционными инструментами. Есть, начиная от Венской конвенции, межгосударственные соглашения, которые регулируют все процессы. Где Украина во взаимоотношениях между Россией и Кабо-Верде? Ее там и нет. Дипломатический статус обязывает выполнять все международные соглашения, касающиеся дипломатического корпуса. Прежде всего неприкосновенность: дипломатический статус дает защиту от всяких таких поползновений. Украина может, конечно, обратиться к руководству Кабо-Верде, но в международной практике такого никогда не было, чтобы по запросу другой страны, в рамках чисто политизированного процесса [выдавали]. Разве что уголовные какие-то дела, но этот вопрос тоже регулируется межгосударственными взаимоотношениями, международным правом и международными структурами. Это гиперангажированный процесс, он ничем не обоснован, это попытка хоть как-то укусить Россию "за пальчик"», - объяснил завкафедрой Дипакадемии.
По словам Сурмы, у США и других западных стран также не получится добиться «выдачи» Поклонской.
«Абсолютно неважно, какая страна попросит. Да, мы видели в истории международных отношений нарушения в разном формате, но они были вызваны экстраординарными ситуациями, такими как начало военных действий, и вовлечен был весь мир в этот процесс. С дипломатами так не поступали никогда. Нет такой практики. Да, можно предупредить, да, поставить какие-то условия – например, покинуть страну в 24 часа. Опять же, это касается двух стран – России и Кабо-Верде, никакая другая страна к этому процессу не имеет отношения», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил причины назначения Поклонской послом в Кабо-Верде .
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