У двух депутатов Госдумы решено конфисковать 120 объектов недвижимости и 27 компаний
Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства свыше 120 объектов недвижимости и долей в 27 компаниях, сообщает РБК.
Данное имущество было приобретено на коррупционные доходы депутатом Госдумы от «Единой России» Андреем Дорошенко и его бывшим коллегой Анатолием Вороновским, а также депутатом заксобрания Краснодарского края Александром Карпенко. Иск, поданный в Центральный районный суд Сочи 20 января, также затрагивает ряд аффилированных лиц.
Как утверждает надзорное ведомство, занимая госдолжности, ответчики совмещали их с бизнесом, что привело к конфликту интересов. Парламентарии использовали служебное положение для незаконного обогащения в дорожной отрасли Кубани. Общий объем средств, полученных коррупционным путем с 2016 года, оценивается не менее чем в 2,8 млрд рублей.
Ранее экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского отправили в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
