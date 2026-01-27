Бывшая вице-губернатор Кубани Минькова задержана по подозрению в коррупции

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

СМИ: По подозрению в хищении задержаны два замглавы Минтранса Кубани

«Задержана по подозрению в совершении коррупционных преступлений», - отметил источник.

Силовики провели следственные действия с участием Миньковой.

На минувшей неделе правоохранители начали проверку возможной причастности Миньковой к незаконному обогащению за счет бюджетных средств. Речь идет о здании поликлиники в Краснодаре, по предварительным данным, ранее им владела семья чиновницы, помещение сдавали в аренду под медучреждение, а оплата производилась за счет средств из бюджета.

Анна Минькова занимала пост вице-губернатора Кубани в 2015-2025 годах.

