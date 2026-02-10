Володин: Госдума приняла 10 законов по противодействию мошенникам с 2025 года

Госдума с 2025 года приняла десять федеральных законов по противодействию мошенникам. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере Мах.

Спикер Госдумы уточнил, что, по данным МВД, число киберпреступлений за прошлый год снизилось на 11,8% по сравнению с 2024 годом. Количество противоправных деяний в сфере компьютерной информации уменьшилось на 52,2%, дистанционных краж стало на 23,6% меньше, число IT-мошенничеств упало на 9%.

По словам Володина, 10 февраля Госдума рассмотрит в первом чтении проекты по предупреждению и пресечению действий мошенников. Так, власти предлагают ввести маркировку международных звонков, ограничение числа платежных карт, СИМ-карты для детей, а также обязать банки использовать средства защиты сайтов и мобильных приложений от вредоносного воздействия.

пишет 360.ru.


