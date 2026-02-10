Премия «Чартова дюжина 2026» объявила пятерки номинантов

За победу в номинации «Альбом» поборются «В темноте» от группы «Dругой ветер», «Когда настанет завтра» («Ария»), «Дом» («Бонд с кнопкой»), «Хрупко» («Дайте танк!»), а также BLOODYMARY (Диана Арбенина).

В номинации «Видеоклип» представлены «Злой город» (RADIO TAPOK), «Выживут панки!» («Азон»), «Когда настанет завтра» («Ария»), «Именем» (ДДТ), «Сколько тебе лет» (Диана Арбенина).

За звание лучшего солиста будут соревноваться Евгений Егоров (группа «Эпидемия»), Илья Золотухин («Бонд с кнопкой»), Константин Кинчев («Алиса»), Михаил Житняков («Ария»), Олег Абрамов (RADIO TAPOK). На награду для лучшей солистки претендуют Дария Ставрович (Нуки), Дарья Равдина («СЛОТ»), Диана Арбенина («Ночные снайперы»), Марина Демещенко (polnalyubvi), Светлана Сурганова («Сурганова и Оркестр»).

В категории «Группа» номинированы коллективы RADIO TAPOK, The Hatters, «ГОРШЕНЕВ», «Бонд с кнопкой» и «КняZz». Кроме того, «Чартова дюжина 2026» представила шорт-листы в номинациях «Совместная работа», «Концерт», «Кавер», «Side проект».

Финальное голосование премии продлится до 24 февраля включительно.

