Чубайса не стали привлекать к ответственности по миллиардным долгам «Лиры»

Столичный Арбитражный суд не стал привлекать экс-главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам компании «Лира», специализировавшейся на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления и признанной банкротом в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Заявление о привлечении бывших контролирующих лиц компании к ответственности подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками в иске были указаны Чубайс, бывшие генеральные директора Николай Сапегин и Манвел Мкртумян. Основанием для привлечения к ответственности стало заключение, что «Лира» и Chastely Investments Limited заключили договор займа, требования по нему перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, которая аффилирована с Чубайсом. При этом компании не передавались какие-либо средства, однако задолженность, «образовавшая в рамках договора», была возвращена.

Суд проанализировал предоставленные доказательства и не выявил связи между Чубайсом и «Лирой». К субсидиарной ответственности был привлечен последний гендиректор компании Мкртумян. Размер взыскания определят позднее.

Ранее депутаты Госдумы попросили Следственный комитет провести доследственную проверку действий Анатолия Чубайса на наличие преступлений. Генпрокуратура РФ начала проверку, пишет 360.ru.

