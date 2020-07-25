Строительство «Северного потока-2» задерживает треска
Из-за нереста трески трубоукладчики не могут две недели приступить к строительству газопровода «Северный поток-2», сообщает немецкая радиостанция NDR Info.
Теперь все работы запрещены властями Дании до конца сентября.
Журналисты радиостанции отмечают, что природа сыграла на руку политикам. Во время визита в страну 22 июля госсекретарь США Майк Помпео встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофоди заявил, что США намерены более настойчиво защищать свои геополитические интересы.
Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ.
Власти Дании дали разрешение на завершение работ по укладке газопровода «Северный поток-2» в свой акватории последними из стран, по территории которых ведется строительство российского проекта.
Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал разрешение Дании победой «Газпрома».
«В какой-то степени это можно считать победой, потому что теперь, помимо «Академика Черского», «Газпром» сможет использовать и судно «Фортуна». Это судно находится сейчас в немецком порту Муркан и ждет начала работ. Возможно, одним из условий, почему Газпром не начинал достраивать «Северный поток-2», было ожидание решения датчан», - сказал Юшков.
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