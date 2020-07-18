ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

«Я глубоко обеспокоен участившимися случаями применения санкций или их угрозами со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний и интересов. Мы стали свидетелями этой тенденции в делах Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и — совсем недавно — проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС выступает против санкционной политики третьих стран в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что Берлин непременно ответит на энергетический шантаж со стороны Вашингтона.

«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.

