ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Коммюнике верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на сайте дипломатической службы ЕС.
Еврочиновник высказал обеспокоенность ростом угрозы введения ограничительных мер со стороны США, отмечает Газета.ru.
«Я глубоко обеспокоен участившимися случаями применения санкций или их угрозами со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний и интересов. Мы стали свидетелями этой тенденции в делах Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и — совсем недавно — проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — заявил Боррель.
Он отметил, что ЕС выступает против санкционной политики третьих стран в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что Берлин непременно ответит на энергетический шантаж со стороны Вашингтона.
«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
765 тыс.+6 234 / сут.
Умерли
12 247+124 / сут.
Выздоровели
547 тыс.+7 490 / сут.
- Основатель журнала Time Out скончался в возрасте 73 лет
- Александровская перед смертью оставила записку
- Служащего ВМС США подозревают в передаче секретных сведений россиянину
- Автоэксперт назвал условие восстановления российского автопрома
- ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru