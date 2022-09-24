Стремоусов: Возврат Херсонской области в состав Украины невозможен

Херсонская область не вернется в состав Украины, будущее региона неразрывно связано только с Россией. Об этом заявил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.

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«Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией. Я уверен, что скоро мы станем полноценным субъектом одной единой большой страны, государства», — подчеркнул чиновник в беседе с РИА Новости.

Накануне в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав РФ. Голосование завершится 27 сентября.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:РегионыРеферендумХерсон
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