Запорожские власти сравнили Украину со злой мачехой

«Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления прав жителей Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой в Россию», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Рогов указал, что Киев мог бы расстаться с Запорожьем мирно, однако Украина избрала другой путь и теперь ассоциируется у населения с «кровью, страданием, террором и смертью».

В пятницу в Запорожской области стартовал референдум по вопросу вхождения в состав РФ, голосование продлится до 27 сентября.

