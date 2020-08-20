Стрелков сравнил Майдан на Украине и протесты в Белоруссии
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков связал события на Украине в 2014-м году с нынешними белорусскими протестами.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?».
Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН сравнил столкновения на Майдане 2014 года и протесты в Белоруссии этого года.
«Оппозиция в Белоруссии заявляет, что они не против России, не против Союзного государства, они против Лукашенко и будут против Путина, если он поддержит белорусского президента. То же самое я слышал на украинском Майдане в 2014-м году», — заявил Стрелков.
Он утверждает, что на украинском Майдане протестующие уверяли, что они не против русских, а против Януковича. «К чему это привело, мы прекрасно знаем», — сказал Стрелков. То же самое, по его мнению, может произойти в Белоруссии и, скорее всего, произойдёт.
По мнению Стрелкова, в Белоруссии в рядах протестующих есть украинские футбольные фанаты и белорусы, принимавшие участие в событиях на Майдане.
«И движущая сила, и актив, и ориентация, и зарубежная поддержка, и даже лозунги в принципе совпадают», — подчеркнул Стрелков.
Ранее экс-глава минобороны ДНР спрогнозировал, что после свержения Лукашенко начнется «литвинизация» Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией
- В странах Европы фиксируется резкий рост заражений COVID-19
- Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября
- Старт учебного года в российских вузах не стали переносить
- Китайский эпидемиолог отметил безопасность российской вакцины против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru