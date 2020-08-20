Стрелков сравнил Майдан на Украине и протесты в Белоруссии

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?».

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН сравнил столкновения на Майдане 2014 года и протесты в Белоруссии этого года.

«Оппозиция в Белоруссии заявляет, что они не против России, не против Союзного государства, они против Лукашенко и будут против Путина, если он поддержит белорусского президента. То же самое я слышал на украинском Майдане в 2014-м году», — заявил Стрелков.

Он утверждает, что на украинском Майдане протестующие уверяли, что они не против русских, а против Януковича. «К чему это привело, мы прекрасно знаем», — сказал Стрелков. То же самое, по его мнению, может произойти в Белоруссии и, скорее всего, произойдёт.