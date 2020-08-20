Прилепин заявил, что СБУ может попытаться выкрасть Стрелкова

Писатель и ветеран Донбасса Захар Прилепин назвал «абсолютно террористическим поведением» попытку СБУ похитить одного из лидеров ополчения, которую ФСБ сорвала в Москве. По его мнению, это показывает радикализм нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который способен к такому «беспринципному политическому противостоянию».

ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

Прилепин предположил, что украинские спецслужбы таким образом пытались компенсировать провал операции по вывозу сотрудников ЧВК «Вагнер», пишет Ura.ru. По версии ряда СМИ, СБУ планировала выманить россиян под предлогом работы за границей, а потом посадить самолёт с «вагнеровцами» на Украине. Их, однако, задержали в Белоруссии, а потом освободили.

По словам Прилепина, СБУ может не остановиться и в будущем попытаться похитить первого премьер-министра ДНР Александра Бородая или экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Бородай со своей стороны заявил НСН, что в России не опасается посланных Киевом «гнид».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Игорь СтрелковДНРЗахар ПрилепинДонбасс
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