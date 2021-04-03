В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал настоящего врага Украины в ответ на заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу и первого украинского президента Леонида Кравчука. Киевским политик считает, что его страна является для России врагом, сообщает RT.

Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину

По мнению Цекова, политические решения Киева привели к тому, что между Россией и Украиной сложились напряженные отношения.

«Настоящий враг Украины — это ее руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует ее на постоянную борьбу с Россией», — цитирует Цекова Газета.ru.

Ранее Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» назвал Украину врагом России, а Белоруссию – холуем.

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ТЕГИ:Леонид КравчукРоссияСергей ЦековУкраина
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