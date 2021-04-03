В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России

По мнению Цекова, политические решения Киева привели к тому, что между Россией и Украиной сложились напряженные отношения.

«Настоящий враг Украины — это ее руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует ее на постоянную борьбу с Россией», — цитирует Цекова Газета.ru.

Ранее Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» назвал Украину врагом России, а Белоруссию – холуем.

