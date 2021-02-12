«Курс на свержение Путина». Стрелков о будущих терактах в России

«Учитывая, что западные партнеры Владимира Владимировича (Путина - прим. НСН) взяли курс на его свержение, в их арсенале террористические акты всегда присутствовали. Я не могу исключать возможность террористических актов, направленных на дальнейшее обострение внутриполитической ситуации в стране. А что касается Нарышкина, это просто мелкий проходимец, который не имеет отношения к спецслужбам. Он непрофессионал, поэтому на его слова я вообще не стал бы реагировать. Он очень плохо руководил Государственной думой, и не думаю, что он лучше может справиться со Службой внешней разведки», - сказал Стрелков.

По его словам, сейчас готовность российских спецслужб противостоять террористической угрозе ниже, чем раньше.