«Курс на свержение Путина». Стрелков о будущих терактах в России
Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН поставил под сомнение слова главы СВР о готовности противостоять терроризму.
Российские спецслужбы имеют огромный опыт и достаточно средств для противодействия террористической активности, чтобы защитить граждан от угрозы терактов, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал информацию о возможных терактах на акциях протеста в различных городах России, про которые накануне сообщили неназванные источники государственных информационных агентств.
Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН поставил под сомнение слова Нарышкина.
«Учитывая, что западные партнеры Владимира Владимировича (Путина - прим. НСН) взяли курс на его свержение, в их арсенале террористические акты всегда присутствовали. Я не могу исключать возможность террористических актов, направленных на дальнейшее обострение внутриполитической ситуации в стране. А что касается Нарышкина, это просто мелкий проходимец, который не имеет отношения к спецслужбам. Он непрофессионал, поэтому на его слова я вообще не стал бы реагировать. Он очень плохо руководил Государственной думой, и не думаю, что он лучше может справиться со Службой внешней разведки», - сказал Стрелков.
По его словам, сейчас готовность российских спецслужб противостоять террористической угрозе ниже, чем раньше.
«Борьба с террористической угрозой в далеком прошлом, большинство специалистов уже в отставке. Время, когда во главу угла ставилась борьба с терроризмом, миновало 10 лет назад. Предотвратить все невозможно. Победить терроризм в Чечне удалось, только полностью устранив бандподполье. Предотвратить пассивной обороной ничего никогда не получается. Нужны наступательные действия», - подчеркнул эксперт.
Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН назвал действия российских властей главной причиной протестов в России.
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