Темнота – друг всех влюбленных. Что «светит» россиянам за фонарики

С такими заявлениями выступили одновременно Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России. Причем ни одно из ведомств не указывает, какие акции они имеют в виду. Что, впрочем, никакой тайны не составляет с учетом уже анонсированных сторонниками оппозиционера Алексея Навального планов в День всех влюбленных, 14 февраля, выйти вечером во двор с включенными фонариками на телефоне, а потом опубликовать фотографии в соцсетях.

Отказаться от участия в несанкционированных акциях призвали в МВД. В своем заявлении ведомство напоминает об административной ответственности за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, и об уголовной – за организацию или участие в массовых беспорядках. И – чисто для сведения – добавляет, что в связи с январскими акциями уже возбуждено 90 уголовных дел.

Про уголовную ответственность говорится и в обращении Следственного комитета. Там также напомнили, что «участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности».

Генпрокуратура, в свою очередь, акцентировала внимание на ответственности за призывы к участию в незаконных акциях, в частности в интернете. Отдельно надзорное ведомство обратилось к российским и иностранным интернет-компаниям и владельцам сайтов, предупредив, что неудаление призывов к незаконным публичным акциям чревато административной ответственностью по соответствующей статье КоАП РФ (13.41).

С юридической точки зрения оснований для задержания участников флешмоба с фонариками вполне достаточно. Это подтвердила на днях в эфире НСН адвокат Людмила Айвар, указав, что выход людей в общественное место с заранее объявленной целью может расцениваться как политическая акция. И попытки апеллировать к празднованию Дня святого Валентина не помогут – форма проведения акции тоже объявлена заранее, а «традиций встречи Дня влюбленных именно в такой форме нет», заключила Айвар.

Кстати, в призывах сторонников Навального упоминались еще и свечи. Так что в День всех влюбленных ими тоже следует пользоваться крайне осмотрительно – исходя из опубликованных практически синхронно предупреждений госорганов, любой предмет, который может быть приравнен к мобильному осветительному устройству, будет вызывать в этот день у сотрудников правоохранительных органов особые чувства. Непонятно, однако, как быть курильщикам при попытке воспользоваться зажигалкой на улице.

