Рогозин призвал Стрелкова ехать на передовую и прекратить «чесать языком»
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР, призвал в Telegram-канале бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова перестать «языком чесать» и отправиться на передовую.
«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — заявил Рогозин. Как отметил политик, оппонент знает, как найти его в Донецке, однако напомнил, что на самом деле того ждут в Луганске.
Ранее Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер».
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