Рогозин призвал Стрелкова ехать на передовую и прекратить «чесать языком»

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — заявил Рогозин. Как отметил политик, оппонент знает, как найти его в Донецке, однако напомнил, что на самом деле того ждут в Луганске.

Ранее Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер».

