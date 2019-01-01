Страусиная позиция. Кикабидзе не хочет комментировать скандал с «Рустави 2»

Ранее 80-летний актер поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России после последнего обострения официальных отношений Москвы и Тбилиси. Певица также поддержала участников протестов в Грузии. В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Актер также отказался от российского Ордена Дружбы народов.

Площадная ругань в адрес президента РФ и его умерших родителей прозвучала в эфире «Рустави 2» в воскресенье вечером. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии. Протестующий народ собрался у здания телекомпании.

Аналогичная акция повторилась минувшей ночью. Митингующие потребовали уволить журналиста Георгия Габунию, устроившего эту провокацию. Однако гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что это не будет сделано. По его словам, руководство канала сочло неприемлемой ​​форму выражений журналиста, и поэтому отстранило его от работы на два месяца. Однако в дальнейшем он продолжит работать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позором для Грузии оскорбления в адрес Владимира Путина. В МИД России расценили выходку ведущего «Рустави 2» как открытую провокацию грузинских радикалов.

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в эфире НСН ранее предположила, что за этим скандалом стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

