Бурджанадзе: Провокация на «Рустави 2» - дело рук Саакашвили
Бывший спикер грузинского парламента в эфире НСН объяснила, почему именно экс-президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в случившемся в эфире местного телевидения.
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание сегодня утром после вынужденного перерыва. Конфликт начался, когда ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента. Оператор демонстративно разорвал удостоверение. Минувшей ночью несколько сотен людей собрались перед зданием «Рустави 2» с требованием извинений за нецензурную речь в эфире. Руководство телеканала потребовали МВД обеспечить безопасность, а президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии «провокацией».
Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что за скандалом стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.
«Очень многие прекрасно понимают, что за этим стоит. Невооруженным глазом было видно, что это была спланированная провокация. Это были не эмоции и не просто невежество. Это была спланированная провокация, за которой, однозначно, стоит Саакашвили. Даже в тексте можно увидеть влияние самого Михаила Саакашвили. Понятно, что это была провокация для того, чтобы подорвать перспективу российско-грузинских отношений, вызвать еще большее противостояние в грузинском обществе и его поляризацию. Саакашвили прекрасно понимает, что без какой-либо провокации он никогда не сможет вернуться к власти в Грузии. Поэтому он идет на все, чтобы спровоцировать хаос и дестабилизацию в стране. Вчерашняя ситуация стала прекрасным поводом для этого», - отметила экс-спикер грузинского парламента.
Произошедшее Бурджанадзе назвала лишь результатом деятельности Саакашвили на протяжении последних семи лет.
«Проблема в том еще дополнительно, что эти плачевные результаты мы получили благодаря коабитации (сожительство президента и премьер-министра, принадлежащих к разным партиям – прим. НСН) и тому флирту, которые мы наблюдали в течение семи последних лет между олигархом Иванишвили, командой Саакашвили и самим Саакашвили, что я неоднократно возмущенно отмечала и говорила, что это принесет катастрофические результаты. Так и произошло. Поэтому, я считаю, что в первую очередь за все, что произошло и вчера, и несколько недель тому назад относительно кризиса, который разразился в российско-грузинских отношениях и той истерии русофобской, которая появилась, ответственна в первую очередь сегодняшняя власть во главе с господином Иванишвили», - пояснила она.
При этом, она отметила, что подобная реакция грузинского общества на инцидент в эфире телеканала «Рустави 2» еще не повод говорить о пророссийских настроениях. По ее словам, такое возмущение общественности имеет несколько причин.
«Я бы не стала говорить о каких-либо пророссийских настроениях в этом случае, потому что и, так называемые пророссийские и антироссийские граждане возмущены были тем, что произошло вчера. Здесь дело даже не в России, а дело в самом принципе. Для Грузии, для грузинской традиции и вообще для любого нормального народа и человека то, что вчера произошло, было абсолютно неприемлемо. Это было с переходом всяких элементарных человеческих и моральных норм. Поэтому люди просто в первую очередь почувствовали себя оскорбленными тем, что они слышали из экранов. Это абсолютно неприемлемо. Конечно, многие были шокированы, возмущены», - объяснила она.
Бурджанадзе также выразила надежду, что подобные провокации не смогут окончательно подорвать отношения между странами и высказала намерение всячески способствовать потеплению отношений между Россией и Грузией.
«Конечно, я понимаю возмущение обычных российских граждан. Просто я хочу, чтобы люди понимали, что очень многие и в Грузии возмущены тем, что слышали. Поэтому я очень надеюсь на то, что это не перейдет на российско-грузинские отношения в полном масштабе, потому что именно в этом и заключалась цель Саакашвили, его патронов, которые стояли за этой провокацией. Я со своей стороны буду делать, несмотря на преграды, все для того, чтобы радикалам, которых подстрекают извне, не удалось окончательно и бесповоротно уничтожить российско-грузинские отношения. Я уверена, что наши народы найдут в себе силу пройти эти сложные испытания, и наши отношения войдут в нормальное русло. Хотя это, конечно, будет сложно, и для этого нужно время», - заключила собеседник НСН.
Ранее ситуацию в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» прокомментировал в беседе с НСН также руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе. По его словам, безобразно повел себя один человек, а стыдно – всему народу. Как заметил Мамразде, выходка телеведущего вызвала отвращение и чувство мерзости. При этом эксперт усомнился, что высказывался подобным образом Габуния вряд ли только от своего имени. Он также отметил, что за всем этим может стоять Михаил Саакашвили.
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