Бурджанадзе: Провокация на «Рустави 2» - дело рук Саакашвили

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что за скандалом стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.

«Очень многие прекрасно понимают, что за этим стоит. Невооруженным глазом было видно, что это была спланированная провокация. Это были не эмоции и не просто невежество. Это была спланированная провокация, за которой, однозначно, стоит Саакашвили. Даже в тексте можно увидеть влияние самого Михаила Саакашвили. Понятно, что это была провокация для того, чтобы подорвать перспективу российско-грузинских отношений, вызвать еще большее противостояние в грузинском обществе и его поляризацию. Саакашвили прекрасно понимает, что без какой-либо провокации он никогда не сможет вернуться к власти в Грузии. Поэтому он идет на все, чтобы спровоцировать хаос и дестабилизацию в стране. Вчерашняя ситуация стала прекрасным поводом для этого», - отметила экс-спикер грузинского парламента.

Произошедшее Бурджанадзе назвала лишь результатом деятельности Саакашвили на протяжении последних семи лет.

«Проблема в том еще дополнительно, что эти плачевные результаты мы получили благодаря коабитации (сожительство президента и премьер-министра, принадлежащих к разным партиям – прим. НСН) и тому флирту, которые мы наблюдали в течение семи последних лет между олигархом Иванишвили, командой Саакашвили и самим Саакашвили, что я неоднократно возмущенно отмечала и говорила, что это принесет катастрофические результаты. Так и произошло. Поэтому, я считаю, что в первую очередь за все, что произошло и вчера, и несколько недель тому назад относительно кризиса, который разразился в российско-грузинских отношениях и той истерии русофобской, которая появилась, ответственна в первую очередь сегодняшняя власть во главе с господином Иванишвили», - пояснила она.

При этом, она отметила, что подобная реакция грузинского общества на инцидент в эфире телеканала «Рустави 2» еще не повод говорить о пророссийских настроениях. По ее словам, такое возмущение общественности имеет несколько причин.

«Я бы не стала говорить о каких-либо пророссийских настроениях в этом случае, потому что и, так называемые пророссийские и антироссийские граждане возмущены были тем, что произошло вчера. Здесь дело даже не в России, а дело в самом принципе. Для Грузии, для грузинской традиции и вообще для любого нормального народа и человека то, что вчера произошло, было абсолютно неприемлемо. Это было с переходом всяких элементарных человеческих и моральных норм. Поэтому люди просто в первую очередь почувствовали себя оскорбленными тем, что они слышали из экранов. Это абсолютно неприемлемо. Конечно, многие были шокированы, возмущены», - объяснила она.