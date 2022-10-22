Байден: Путин не должен добиться успеха на Украине

Как отметил глава государства, Вашингтон «потратил много денег» на помощь Украине.

«Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха», — подчеркнул Байден.

