Байден: Путин не должен добиться успеха на Украине
22 октября 202203:56
Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC.
Как отметил глава государства, Вашингтон «потратил много денег» на помощь Украине.
«Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха», — подчеркнул Байден.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru