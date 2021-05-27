Откусить от Армении. В Ереване пожаловались на агрессивную стратегию Баку

«Произошедшее этой ночью – это не изолированное явление, а часть стратегии. В последнее время мы все время видим нарастающую активность со стороны Азербайджана. Конфликт уже есть, он существует, однако вряд ли он превратится в широкомасштабную настоящую войну, подобную "второй карабахской". При этом, я боюсь, что эксцессы на границе будут продолжаться. Азербайджан пытается выбрать, насколько это возможно, результаты ноябрьской военной победы не только географически, но, в том числе, и "откусывая" какие-то куски территории, оказывает давление при помощи пленных, которые находятся в Баку, а также с помощью бумаг по делимитации новых границ», - считает Искандарян.

По его словам, свидетельства, подтверждающие стратегию Азербайджана, очевидны, а давление Баку на Ереван может быть связано с предстоящими выборами в Армении.

«Поначалу азербайджанские военные устанавливали на границе какие-то посты, потом началось проникновение на армянскую территорию в те места, которые никогда не были частью Азербайджанской ССР. Это район вокруг так называемого Черного озера. Затем азербайджанские войска без стрельбы передвигались вперед и занимали определенные места, во многих из которых они находятся и сейчас. Потом был убит военнослужащий, а теперь шесть человек взяты в плен. Понятно, что это не какие-то изолированные явления или случайности. Очевидно, что это стратегия. Азербайджан пытается давить на Армению, понимая, что здесь сейчас предвыборный период, будируется внутренняя нестабильность. Баку пытается добиться от Еревана некоторых вещей, на которые Армения не готова идти, – от коридора Азербайджан-Турция до делимитации границ», - отметил директор Института Кавказа в Ереване.