Прелюдия к войне. Российских военных могут выгнать из Армении
Экс-мэр Еревана Арташес Гегамян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что скрывается за разговорами вокруг отставки главы Генштаба.
Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не обращать внимание на разговоры вокруг отставки начальника армянского Генштаба Оника Гаспаряна. По его словам, они отвлекают от главного - от развязывания гражданской войны в стране с целью навредить, в том числе, и России.
«В ближайшее время, пусть я тысячу раз буду неправ, будут серьезные военные действия на Донбассе и параллельно с этим будет инициирована гражданская война в Армении. С одной стороны Донбасс, с другой – единственный политический союзник России в регионе южного Кавказа. Все эти игрища, что Эрдоган позвонил, а Байден не ответил – это ерунда, это тщательно спланированная политика, она проектируется на берегах Темзы по согласованию со спецслужбами США. Сейчас надо обсуждать, не что премьер-министр Пашинян сказал или что он подписал указ об отстранении главы Генштаба. Это все прелюдия к развязыванию гражданской войны в Армении, которую провоцирует и поддерживает Запад. Обратите внимание, за последние сто лет это единственный случай, когда турецкое руководство поддерживает власти Армении и называет его демократически избранным, хотя они пришли к власти в результате госпереворота», - уверен армянский политик.
По его мнению, цель всех этих событий - добиться изгнания российских военных из страны.
«Взорвав Армению изнутри и выдворив отсюда 102-ю военную базу России, четыре погранотряда ФСБ России по Армении - не говоря уже о военно-воздушной базе Эребуни - стратеги с Туманного Альбиона и Потомака (имеются в виду Великобритания и США - прим. НСН) достигнут своей цели, а мы все обсуждаем "президент сделал то, Пашинян сделал то". А они же все – тупые инструменты для уничтожения армянской государственности. Президент Армен Саркисян находится под непосредственным контролем MI-6, вся его семья и все его бизнес-планы связаны с Англией», - заключил Гегамян.
Увольнение Гаспаряна спровоцировало политический кризис в Армении. В среду Никол Пашинян заявил, что отныне считает начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна уволенным, поскольку президент Армении Армен Саркисян не подписал соответствующий документ в отведённые законом сроки. Сам Саркисян, однако, обратился в Конституционный суд по поводу правоприменительной практики на этот случай.
Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН ранее предложил пути выхода из политического кризиса в Армении. По его мнению, в республике необходимо создать временное правительство, чтобы избежать военного переворота. При этом Пашинян, считает политолог, должен уйти.
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