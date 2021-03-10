Прелюдия к войне. Российских военных могут выгнать из Армении

По его мнению, цель всех этих событий - добиться изгнания российских военных из страны.

«Взорвав Армению изнутри и выдворив отсюда 102-ю военную базу России, четыре погранотряда ФСБ России по Армении - не говоря уже о военно-воздушной базе Эребуни - стратеги с Туманного Альбиона и Потомака (имеются в виду Великобритания и США - прим. НСН) достигнут своей цели, а мы все обсуждаем "президент сделал то, Пашинян сделал то". А они же все – тупые инструменты для уничтожения армянской государственности. Президент Армен Саркисян находится под непосредственным контролем MI-6, вся его семья и все его бизнес-планы связаны с Англией», - заключил Гегамян.

Увольнение Гаспаряна спровоцировало политический кризис в Армении. В среду Никол Пашинян заявил, что отныне считает начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна уволенным, поскольку президент Армении Армен Саркисян не подписал соответствующий документ в отведённые законом сроки. Сам Саркисян, однако, обратился в Конституционный суд по поводу правоприменительной практики на этот случай.

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН ранее предложил пути выхода из политического кризиса в Армении. По его мнению, в республике необходимо создать временное правительство, чтобы избежать военного переворота. При этом Пашинян, считает политолог, должен уйти.

