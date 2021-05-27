Пашинян назвал задержание армянских военных похищением

По словам Пашиняна, военных захватили в плен во время того, как они устанавливали мины и предупреждающие знаки на границе. Премьер подчеркнул, что инцидент произошел на территории Армении, цели диверсии у армянских бойцов не было.

Никол Пашинян заявил, что это происшествие является прямой угрозой суверенитету республики. Он отметил, что кто-то заинтересован в том, чтобы Армения свыклась с присутствием азербайджанских военных на ее территории, пишет ФАН.

