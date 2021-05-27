Пашинян назвал задержание армянских военных похищением
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал задержание Азербайджаном армянских военнослужащих похищением. Его выступление передает Sputnik.
По словам Пашиняна, военных захватили в плен во время того, как они устанавливали мины и предупреждающие знаки на границе. Премьер подчеркнул, что инцидент произошел на территории Армении, цели диверсии у армянских бойцов не было.
Никол Пашинян заявил, что это происшествие является прямой угрозой суверенитету республики. Он отметил, что кто-то заинтересован в том, чтобы Армения свыклась с присутствием азербайджанских военных на ее территории, пишет ФАН.
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