Сокуров усомнился, что петербургские чиновники спасут «Ленфильм»
В бюджете Санкт-Петербурга не так просто найти дополнительные средства для финансирования кинопроизводства, объяснил НСН Александр Сокуров.
«Ленфильм» не сможет развиваться без художественного руководителя, который в том числе будет привлекать к сотрудничеству молодых специалистов. При этом киностудия вряд ли сможет заниматься созданием военно-патриотического кино, поскольку это требует заметных финансовых вложений, подчеркнул в беседе с НСН кинорежиссер Александр Сокуров.
Минкульт РФ примет участие в подготовке антикризисного плана для киностудии «Ленфильм», которая недавно перешла в ведение Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она уточнила, что ведомство окажет содействие в вопросах, касающихся кинопроизводства, фестивальной деятельности и проведения культурных мероприятий. Сокуров же заметил, дальнейшая судьба «Ленфильма» во многом зависит от финансирования.
«Без президента России этот вопрос не решился бы. Я обращался к президенту по этому поводу. Минкульт просто не стал бы ничего делать без его распоряжения. Однако не знаю, есть ли у города деньги на изменения. Ленинград - город бедный. Это не Москва. У Ленинграда нет лишних двух миллиардов на какую-то киностудию. Кинопроизводство - дорогое дело. Им надо заниматься, как промышленной отраслью. Для этого нужны средства гарантированные и фиксированные. Так что тут все не так просто. Помимо денег нужны молодые люди, которые умеют работать. Надо, чтобы молодые режиссеры получили доступ к производству. Пока такие люди доступа к производству не имеют, насколько я могу судить», - заявил он.
Как уточнил собеседник НСН, студии нужен не только директор, но и художественный руководитель.
«Мне никто ничего не рассказывает. Знаю, что есть долги, проблемы судебные, которые при желании и административной поддержке можно было бы решить. Почему-то не решают.. Нужна поддержка гораздо больше и конкретнее, чем та, что есть сейчас. Пока слова, а нужны конкретные решения. То, что вопрос находится под управлением петербургских чиновников, не гарантирует, что студия не исчезнет. Чтобы она могла существовать праведно и действенно, нужен не только директор, но и художественный руководитель. Директор отвечает только за административное руководство. Студии нужен человек, который будет работать на художественную среду, на интересы культуры, искусства, будет поддерживать молодую режиссерскую работу. Художественного руководителя на Ленфильме пока нет. Не знаю, кто может им стать и ищут ли его, но без художественного руководства задачи, о которых заявляет город, невыполнимы», - уточнил режиссер.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино. Сокуров же допустил, что эту задачу также будет сложно выполнить.
«Патриотическое кино стоит очень дорого. Это в том числе кино военное, а фильмы такого жанра очень дорого строят. Для фильмов другой формы, лирической военной, нет цензурного пространства. Этого никто не позволит делать. Никто не позволит сегодня, к примеру, снять «Балладу о солдате» - фильм с драматическим содержанием. Современная цензура этого не позволит, а все остальное требует огромных денег. Согласиться на это можно, это легкий очень пропагандистский идеологический шаг: «Давайте делать патриотическое кино». Все кино в России патриотическое. Мне неизвестны фильмы, которые бы не отражали в лучшем смысле какие-то идеи, традиции России. Только такое кино в России всегда было», - сказал он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сообщил, что цель передачи киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга - развитие кинематографа в России. По его словам, подобной практике следуют власти многих государств, что говорит об особом внимании к национальному искусству, передает «Радиоточка НСН».
