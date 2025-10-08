Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым закона об иноагентах
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело о нарушении Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иноагентом) иноагентского закона. Об этом сообщает RT.
В объединённой пресс-службе судов Северной столицы указали, что музыкант опубликовал в YouTube материал без маркировки иноагента, что подтвердил Роскомнадзор.
«Гребенщиков вменяемое не признаёт», — говорится в сообщении.
Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому возбуждение уголовного дела будет грозить иноагентам уже после одного административного правонарушения в течение года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
