Центробанк РФ исключил резкое отключение продленных карт Visa и Mastercard

Резкого отключения карт Visa и Mastercard, срок действия которых был продлён в 2022 году, не будет. Как пишет RT, об этом заявила директор департамента национальной платёжной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

НСПК заявила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard

По её словам, в настоящее время регулятор обсуждает с банками и участниками рынка необходимые «правильные шаги».

«Чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась», - заключила она.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил «Радиоточке НСН», что никаких особенных рисков в использовании карт Visa и Mastercard с истекшим сертификатом безопасности нет.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Банковские КартыЦентробанкVISA

