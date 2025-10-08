Центробанк РФ исключил резкое отключение продленных карт Visa и Mastercard

По её словам, в настоящее время регулятор обсуждает с банками и участниками рынка необходимые «правильные шаги».

«Чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась», - заключила она.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил «Радиоточке НСН», что никаких особенных рисков в использовании карт Visa и Mastercard с истекшим сертификатом безопасности нет.