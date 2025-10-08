В России пресекли 85 тысяч попыток продажи просроченных лекарств

С июня 2025 года в России система обязательной маркировки «Честный знак» предотвратила свыше 85 тысяч случаев реализации просроченных медикаментов, сообщили РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов отметил, что каждая подобная попытка представляет потенциальную угрозу жизни человека. По его словам, цель проекта — полностью исключить появление просроченных препаратов на аптечных полках.

В Госдуме предложили покупать лекарства для диабетиков за счёт акциза на газировку

С 1 июня по 30 сентября через систему маркировки прошли лекарственные продажи на сумму более 553,4 миллиарда рублей.

Чаще всего из оборота изымались просроченные препараты на основе левотироксина натрия и умифеновира, а также йод, зеленка и экстракт алтея лекарственного, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Руслан Кривобок
ТЕГИ:МВДЛекарства

Горячие новости

Все новости

партнеры