В России пресекли 85 тысяч попыток продажи просроченных лекарств

С июня 2025 года в России система обязательной маркировки «Честный знак» предотвратила свыше 85 тысяч случаев реализации просроченных медикаментов, сообщили РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов отметил, что каждая подобная попытка представляет потенциальную угрозу жизни человека. По его словам, цель проекта — полностью исключить появление просроченных препаратов на аптечных полках.