В Госдуме исключили новый Карибский кризис из-за военного соглашения РФ и Кубы

По его словам, в настоящее время «Россия обладает максимальным опытом самого современного военного искусства», поэтому к ней и обращаются с просьбой о содействии.

«Огромное количество стран в мире сегодня интересуются опытом, накопленным нашими вооруженными силами», - указал парламентарий, отметив, что Москва продолжит подписывать военные соглашения со странами глобального Юга.

Также Чепа добавил, что ратификация соглашения с Кубой не связана с возможной передаче Украине крылатых ракет «Томагавк».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Радиоточке НСН», что ключевыми направлениями российско-кубинского военного сотрудничества являются проведение совместных учений и подготовка кадров.

