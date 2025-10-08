В Госдуме исключили новый Карибский кризис из-за военного соглашения РФ и Кубы
Разговоры о том, что ратификация военного соглашения России и Кубы якобы приведёт к новому Карибскому кризису - это абсурд. Такое заявление в беседе с «Газетой.Ru» сделал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, в настоящее время «Россия обладает максимальным опытом самого современного военного искусства», поэтому к ней и обращаются с просьбой о содействии.
«Огромное количество стран в мире сегодня интересуются опытом, накопленным нашими вооруженными силами», - указал парламентарий, отметив, что Москва продолжит подписывать военные соглашения со странами глобального Юга.
Также Чепа добавил, что ратификация соглашения с Кубой не связана с возможной передаче Украине крылатых ракет «Томагавк».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Радиоточке НСН», что ключевыми направлениями российско-кубинского военного сотрудничества являются проведение совместных учений и подготовка кадров.
