Минобороны: За сутки ПВО РФ сбили 131 дрон ВСУ

При этом в ведомстве отметили, что из них 73 дрона были уничтожены вне зоны проведения СВО.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с ночи 8 июня над столицей были сбиты десять украинских беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР.