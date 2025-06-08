Минобороны: За сутки ПВО РФ сбили 131 дрон ВСУ

За минувшие сутки российские средства ПВО ликвидировали 131 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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При этом в ведомстве отметили, что из них 73 дрона были уничтожены вне зоны проведения СВО.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с ночи 8 июня над столицей были сбиты десять украинских беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиВСУМинобороны РФПВО

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